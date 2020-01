Boykottstreit : Brüssel lässt Tür für Huawei offen

Brüssel/Düsseldorf Die Europäische Union will harte Sicherheitsregeln bei den 5G-Netzen, aber keinen Ausschluss von des chinesischen Netzwerkausrüsters. Hierzulande wird an ein Bußgeld gedacht, um von Spionage mit Hilfe von 5G abzuschrecken.

Es bleibt offen, wie stark Huawei in Europa und Deutschland Teile der neuen 5G-Netze bauen darf. Die EU-Kommission empfahl am Mittwoch den Mitgliedsländern, kein Unternehmen auszuschließen, aber risikobehaftete Anbieter aus Kernbereichen der Netze fernzuhalten. Zugleich könnten einzelne Länder weitergehende Maßnahmen ergreifen, „wenn sie die Notwendigkeit dazu feststellen“. Diese Haltung ähnelt einer Entscheidung von Großbritannien vor wenigen Tagen, die die USA aber scharf kritisierten. Denn die US-Regierung drängt auf einen Boykott von Huawei, weil sie Spionage und Sabotage durch den chinesischen Konzern befürchtet.

Huawei begrüßte die Haltung der EU. EU-Industriekommissar Thierry Breton hatte gesagt, es werde keine „Diskriminierung“ von Anbietern geben. Die EU werde aber strikte Regeln aufstellen. Jede Firma, die sie einhalte, sei in Europa willkommen, also auch Huawei.

Unentschieden sieht die Zwischenbilanz des Machtkampfes in der Huawei-Frage in Berlin aus. Das Auswärtige Amt, die SPD und Teile von CDU/CSU im Bundestag geben sich sehr skeptisch gegenüber dem Konzern, weil man nicht zu abhängig vom kommunistischen China sein will. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Kanzleramt wollen weiterhin gute Wirtschafsbeziehungen zu China.

Auch im Telekommunikationsgesetz würden neue Sicherheitsanforderungen festgelegt, sagte Seibert. Änderungen gebe es zudem im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), in dem Regelungen für kritische Infrastrukturen und die Vertrauenswürdigkeit von Komponenten aufgenommen würden. Unklar ist dabei allerdings, ob festgelegt wird, ob ein möglicher Lieferant auch bezüglich seiner politischen Zuverlässigkeit bewertet wird.

Die Telefonkonzerne in Deutschland und Europa verfolgen den Streit mit hohem Interesse. Die Telekom hat Anfang Dezember mitgeteilt, dass sie angesichts der unklaren politischen Lage in Deutschland aktuell bis auf weiteres keine 5G-Lieferanten-Verträge für Deutschland eingehen wird. Ein Sprecher sagt: „Wir hoffen jedoch, dass wir so schnell wie möglich politische Klarheit für den 5G-Ausbau in Deutschland bekommen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.“