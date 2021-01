Neues Geschäft mit Impfstoff-Logistik -außer in NRW. : Die Post setzt auf Paketboom auch in 2021

Die erste Lieferung des Impfstoffs kam in Chile aus Belgien an. Foto: dpa/Esteban Felix

Bonn Der Paketboom beschert dem Konzern sehr gute Zahlen. Er verteilt global Impfstoffe und setzt auf eine Konjunkturerholung. Mitarbeiter können auf eine Prämie hoffen.

Einen kleinen Schönheitsfehler, ansonsten glänzende Zahlen präsentierte die Post am Mittwoch bei einer ersten Erläuterung der Bilanz für 2020. Weil die Ergebnisse gerade im vierten Quartal so unerwartet gut waren, hatten Vorstandschef Frank Appel und Finanzvorstand Melanie Kreis das Zahlenwerk in seinen wichtigsten Entwicklungen schon so früh im Jahr bekanntgegeben, damit keine Manager mit Insiderinfos Kasse machen konnten.