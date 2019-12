Zwölf Milliarden für neue Züge : Deutsche Bahn will Fernverkehr im Halbstundentakt fahren lassen

Berlin Neue Züge und Bahnen sollen die Fahrgastzahlen steigern. Allein die ICE4-Flotte will die Bahn in sechs Jahren auf 137 Züge anwachsen lassen. Das nächste Modell des Schnellzugs könnte die Fahrgäste überraschen.

Den 30-Minuten-Takt für die großen Städte hatte die Bahn im Sommer in ihre neue Strategie „Starke Schiene“ aufgenommen, sagte der zuständige Vorstand Huber - und machte deutlich, dass noch einige Jahre vergehen, bis es so weit sein könnte.

So sollen als erstes zwischen Hamburg und Berlin Fernzüge alle 30 Minuten fahren - in zwei Jahren. Heute sind es tagsüber jeweils drei Züge in zwei Stunden. Wenn die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und der neue Stuttgarter Bahnhof in Betrieb sind, sollen von Ende 2025 an auch Stuttgart und München sowie Stuttgart und Frankfurt halbstündig verbunden werden, ebenso Frankfurt-Köln und Frankfurt-Hamburg. Für Berlin-Köln gibt es noch keinen Termin.