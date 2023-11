Beschlüsse der Bund-Länder-Runde Hängepartie rund ums Deutschlandticket

Es ist erstens zwar nicht ganz klar, wie die steigenden Kosten für den ÖPNV in 2024 finanziert werden sollen, aber zumindest in der ersten Hälfte von 2024 wird das Deutschlandticket praktisch sicher nicht auslaufen. Der sowieso festgelegte Zuschuss des Bundes reicht für die ersten Monate des Jahres aus, auch danach kann sich die Politik ein Ende des Prestigeprojektes nicht leisten. Also werden sich Bund und Länder am Ende wohl zusammenraufen, die Gremien der ÖPNV-Firmen werden schon Wege finden, um einige Monate Übergangszeit ohne ganz klare Finanzierung zu überbrücken.