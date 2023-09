Vorteil über den Arbeitgeber Warum nur wenige NRW-Konzerne das Deutschlandticket fördern

Die Vermarktung des Deutschlandtickets in Form von Jobtickets läuft bescheiden. Nur rund 80.000 Berufstätige im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) haben über ihren Arbeitgeber ein Deutschlandticket bestellt. Das sind gerade einmal rund neun Prozent der im Juli insgesamt abgesetzten 840.000 Deutschlandtickets beim größten Verkehrsverbund Deutschlands, zeigen die Zahlen des VRR. Gemessen daran, dass im VRR-Gebiet 7,8 Millionen Menschen und mehr als drei Millionen Berufstätige wohnen, sind dies alles andere als hohe Werte. Beim Westfalentarif rund um Münster haben nur 13.000 Menschen das Deutschlandticket über die Firma gebucht, insgesamt wurden 143.000 Kunden gewonnen, beim Aachener Verkehrsverbund (AVV) wurden 99.000 Deutschlandtickets verkauft, davon knapp acht Prozent als Jobticket. „Das Deutschlandticket als Jobticket ist eine gute Sache“, sagt Norbert Czerwinski, Vertreter der Grünen in der VRR-Verbandsversammlung, „aber es gibt noch Nachholbedarf.“ Noch skeptischer ist Lothar Ebbers, Sprecher von Pro Bahn in NRW: „Gemessen an den Erwartungen laufen weniger Deutschlandtickets über den Arbeitgeber als erwartet.“