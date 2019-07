Grünes Licht für Vodafone bei Unitymedia : Vodafone darf Unitymedia kaufen

Düsseldorf/Köln In NRW sind nun Kampfpreise für schnelle Online-Zugänge zu erwarten. In Köln bei Unitymedia steht der Abbau von Stellen bevor.

Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland, kann seinen bisher größten Erfolg feiern: Der Düsseldorfer Konzern darf zum 1. August den Kölner Kabelnetzbetreiber Unitymedia kaufen. Das gab die EU-Kommission am Donnerstag bekannt. Dadurch kann Vodafone künftig 25 Millionen Haushalten in ganz Deutschland superschnelle Online-Anschlüsse anbieten und die Telekom gerade in den Großstädten deutlich aggressiver angreifen. Bisher bot Vodafone in NRW, Hessen und Baden-Württemberg keine Kabelanschlüsse an, weil der frühere Zukauf Kabel-Deutschland (KD) dort im Gegensatz zu Unitymedia nicht vertreten war. Ametsreiter: „Jetzt kommt unser Gigabit-Netz nach ganz Deutschland – in alle 16 Bundesländer.“

Außerdem ist damit zu rechnen, dass bei Unitymedia in Köln viele der insgesamt 2700 Stellen wegfallen. Vodafone selbst erklärt, man wolle den 18,4 Milliarden Euro teuren Kauf von Unitymedia und einiger anderer Kabel-TV-Firmen in Osteuropa auch refinanzieren, indem Synergien in Höhe von 425 Millionen Euro gehoben werden. Gerpott sagt, was dies bedeutet: „In den zentralen Abteilungen gibt es viele Aufgaben, die bei Vodafone in Köln und bei Unitymedia in Köln erledigt werden. Also wird man da den Rotstift ansetzen.“