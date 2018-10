Deutschlands größte Kinokette Cinestar kommt in britische Hände

Britischer Kinobetreiber will Cinestar kaufen

Ein Mann geht durch die Eingangstür vom Cinestar Capitol in der Fußgängerzone (Archivfoto). Foto: dpa/Danny Gohlke

Lübeck Der britische Kinobetreiber Vue will Deutschlands Marktführer Cinestar kaufen. Damit steigt die Konzentration auf dem deutschen Kinomarkt. Denn die Konkurrenz Cinemaxx gehört den Briten schon.

EVT begründete den Verkauf mit dem Wunsch, sich auf den australischen Kinomarkt zu konzentrieren. „Wir glauben an die Zukunft der Kinobranche, allerdings befindet sich der größere Anteil unserer Kinoaktivitäten in Australien und Neuseeland. Deshalb konnten wir mit den deutschen Kinos keine Synergien erzielen“, sagte die Hauptgeschäftsführerin von EVT, Jane Hastings, am Montag.