Deutsche Wirtschaft in Iran fordert Hilfe von Bundesregierung bei Suche nach Geschäftsbanken

Berlin/Teheran Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, deutsche Unternehmen im Iran zu unterstützen. US-Sanktionen, die an diesem Montag ausgeweitet werden, bringen den Zahlungsverkehr nahezu zum Erliegen.

Wegen neuer US-Sanktionen gegen den Iran, die an diesem Montag in Kraft treten sollen, geraten auch zunehmend deutsche Unternehmen unter Druck. Jetzt fordert die Wirtschaft vehement Unterstützung aus Berlin und Brüssel, um Bankgeschäfte aufrecht erhalten zu können. „Wir als Vertreter der deutschen Wirtschaft in Iran appellieren an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die gesamte Bundesregierung und die EU-Kommission, Wege für eine gesicherte Zahlungsabwicklung im Iran zu finden“, sagte die Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Iran, Dagmar von Bohnstein.