Briefzustellung in zwei Geschwindigkeiten? Post will Standardbriefe erst nach drei Tagen zustellen

Die Zahl der Zustelltage will das Unternehmen laut Managerin Hagleitner aber nicht verändern. „Wir haben kein Interesse daran, an der Sechs-Tage-Zustellung etwas zu ändern“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Die Post wolle die Briefzustellung in Deutschland aufrechterhalten und den gesetzlichen Postuniversaldienst weiterhin erfüllen.