Gestiegene Löhne Post will Briefporto vorzeitig erhöhen

Die größte Rolle beim Antrag auf eine vorzeitige Preiserhöhung spielt die Tariferhöhung von 11,5 Prozent, deren Volumen durch die Einmalzahlungen von 3000 Euro pro Kopf noch einmal erhöht worden war. Beschäftigte in den unteren Lohngruppen erhalten bis zu 20 Prozent mehr. Das koste den Konzern rund 400 Millionen Euro in diesem Jahr, hatte Finanzvorstand Melanie Kreis bei der Bilanzpressekonferenz gesagt. Umgerechnet auf die 160.000 Beschäftigen im deutschen Brief- und Paketgeschäft sind das pro Kopf 2500 Euro an Mehrkosten bis Ende des Jahres, nächstes Jahr wird der Wert doppelt so hoch liegen.