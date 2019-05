Preiserhöhungen bei der Post : Briefporto soll ab Juli auf 80 Cent steigen

Frankfurt/Main Einem Medienbericht zufolge plant die Deutsche Post ihre Portoerhöhungen für Brief und Postkarte für den 1. Juli. Der Standardbrief soll demnach 80 Cent kosten, die Postkarte 60 Cent.

Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne der Deutschen Post ist laut dem Bericht eine Entscheidung der Bundesnetzagentur, die in der kommenden Woche erwartet werde. Die Behörde hat der Post einen Preiserhöhungsspielraum von 10,63 Prozent vorgeschlagen und will Ende Mai endgültig darüber befinden.

Von "der größten Portoerhöhung aller Zeiten" seien in erster Linie Privatkunden und kleine Unternehmen betroffen, berichtete die Zeitung. Die Großkunden sollten durch eine Anhebung der Rabatte vorerst weitgehend verschont bleiben. Allerdings gelten die höheren Rabatte nur bis Jahresende. Danach müssten sich auch die großen Geschäftskunden auf einen beträchtlichen Preissprung einstellen.

Mit Änderung der Verordnung wird der Gewinnzuschlag für die Post anders berechnet. Bislang orientierte sich dieser Zuschlag an Postdienstleistern in ganz Europa - künftig werden Postunternehmen ausgenommen, die etwa wie auf Malta oder Zypern sehr klein sind oder wie in Rumänien reine Staatsunternehmen.