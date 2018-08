Deutsche Post: Brief-Porto könnte auf 80 Cent steigen

Bonn 2016 war das Porto für den Standardbrief von 62 auf 70 Cent angehoben worden. Nun ist eine Erhöhung auf 80 Cent im Gespräch.

Post-Chef Frank Appel stimmt die Verbraucher auf eine Porto-Erhöhung in einem größeren Schritt ein. Ein neues Briefporto solle für einen längeren Zeitraum als nur ein Jahr gelten, sagte der Manager am Dienstag in einer Konferenz mit Analysten. Dies sei besser als mehrere kleinere Preisschritte. Auch die Bundesnetzagentur, die den Briefmarkt reguliert, sehe in einem solchen Modell Vorteile. Appel hatte auch vor dem Hintergrund sinkender Gewinne in der Brief- und Paketsparte des Konzerns bereits angekündigt, dass er im kommenden Jahr beim Brief an der Preisschraube drehen will.