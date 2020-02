Bericht : Deutsche Konzerne investieren europaweit am meisten in Klimaschutz

Paris Insgesamt stecken Börsenkonzerne in Europa weniger Geld in die Verringerung ihrer CO2-Emissionen als im Vorjahr. Dabei müssten sie den Aufwand verdoppeln, um das EU-Klimaziel bis 2050 zu erreichen.

59 Milliarden davon seien in CO2-arme Technologien gegangen, 65 Milliarden in Forschung und Entwicklung, teilte die Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) am Dienstag in Paris mit. CDP sammelt Daten zu Emissionen und Klimastrategien von Unternehmen. In keinem Land waren diese Investitionen demnach so hoch wie in Deutschland.