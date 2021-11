Chipkrise trifft Autobauer : Ford stoppt Produktion der Modelle Fiesta und Focus

Köln/Saarlouis Aufgrund der anhaltenden Lieferkrise bei wichtigen Elektronik-Bauteilen hat Ford beschlossen, die beiden Modelle Focus und Fiesta vorübergehend nicht zu produzieren. Rund 10.000 Mitarbeiter in Köln und Saarlouis sind betroffen.

Die Lieferkrise bei Elektronik-Bauteilen macht dem Autobauer Ford weiter schwer zu schaffen. In seinem Kölner Werk hat Ford wegen der Halbleiter-Lieferengpässe den Produktionsstopp für das Modell Fiesta bis zum 19. November verlängert, wie Ford am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Erneut solle die Fertigung dann am 24. und 25. November pausieren, berichtete ein Sprecher.