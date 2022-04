Deutsche Bank : Ergebnis hui, Aktie pfui

Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Die Deutsche Bank schafft den siebten Quartalsgewinn in Folge. Trotzdem stürzt der Börsenkurs ab – wegen des Ukraine-Krieges und weil den Börsianern die Kosten nicht schnell genug sinken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Bei der Deutschen Bank grüßt das Murmeltier nicht täglich, aber zumindest halbjährlich. Es ist ziemlich genau sechs Monate her, da präsentierte die Bank für das dritte Quartal 2021 einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro, aber der Aktienkurs fiel zwischenzeitlich um fast sieben Prozent, weil die Analysten der Strategie des Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing und seiner Kollegen im Spitzenmanagement nicht trauen mochten. Wenn man aus 1,8 Miliarden 1,1 Miliarden und aus sieben Prozent sechs macht, ist man bei den Zahlen vom Mittwoch. Diesmal sind es bereinigte Kosten von 5,4 Milliarden Euro, die den Analysten sauer aufstoßen, und die Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges sowie dessen Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Und darum ging es an der Börse erneut abwärts.

Dabei kann die Bank mit dem Milliardengewinn für die Zeit von Anfang Januar bis Ende März 2022 den siebten Quartalsgewinn in Folge vorweisen und kommt unter dem Strich auf ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Unsere Bank selbst ist so stabil und widerstandsfähig wie seit vielen Jahren nicht“, schreibt Konzernchef Sewing an die Belegschaft. Die Bank habe in den vergangenen Monaten bewiesen, „dass wir in besonders schwierigen Zeiten besonders gut sind“. Beim Vorsteuergewinn legte das Unternehmen vier Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu.

Info Deutschlands größte private Banken Deutsche Bank Das Unternehmen ist aktuell an der Börse etwa 20,9 Milliarden Euro wert. Commerzbank Die zweitgrößte deutsche Privatbank kommt auf einen Marktwert von knapp 7,4 Milliarden Euro.

Ein Jahresauftakt, der Sewing daran glauben lässt, „dass wir unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen werden“. Spätestens da melden sich die Zweifler zu Wort. Denn eines der Ziele für das laufende Jahr ist eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent, und das klingt in den Ohren der Kritiker weiterhin sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Bank im vergangenen Jahr mit dem höchsten Gewinn seit 2011 gerade mal 3,8 Prozent Rendite geschafft hat. Dem hält Sewing entgegen, dass der Konzern im ersten Quartal dieses Jahres 8,1 Prozent geschafft habe, und hätte man die Bankenabgabe von 730 Millionen Euro nicht komplett in diesem Zeitraum gebucht, hätte die Rendite sogar über elf Prozent gelegen. Bis 2025 will Sewing die Kennziffer auf zehn Prozent steigern.

Die Frage ist. ob die Profitabilität so bleibt wie zu Beginn des Jahres. Größter Gewinnbringer ist immer noch das Investmentbanking mit einem Ergebnis von 1,5 Milliarden Euro. Die Sparte profitiert deutlich von guten Geschäften im Anleihen- und Währungshandel, aber die sind je nach Verlauf des Geschehens in der Ukraine auch keine Selbstverständlichkeit. Auch bei den Unternehmensfinanzierungen könnten sich größere konjunkturelle Probleme negativ auswirken. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen überschatten jedenfalls den Ausblick. „Dies hat natürlich das Potenzial, unsere Gesamtjahresergebnisse in unserem wichtigen Messlatten-Jahr zu beeinflussen“, räumt Sewing ein. Folgerichtig hat die Deutsche Bank die Risikovorsorge auf 292 Millionen Euro mehr als vervierfacht.

Die Erkenntnis, dass das Gesamtjahr doch noch schlechter laufen könnte als erhofft, hat auf jeden Fall mehr mit der Abhängigkeit der Bank von den internationalen Kapitalmärkten zu tun als beispielsweise mit direktem Geschäft in Russland. Dort hat die Deutsche Bank ihr Kreditengagement um fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zurückgefahren und betont, dass es in Russland selbst nur eine „minimale Risikoposition“ gebe. Der Rest entfalle auf Kredite an russische Tochtergesellschaften von internationalen Unternehmen, die vorwiegend durch Garantien der Muttergesellschaften abgesichert seien.

Anders als bei der Deutschen Bank haben sich bei der Commerzbank gute Ergebnisse zumindest vorübergehend auch an der Börse ausgezahlt. Der Kurs des im M-Dax notierten Kreditinstituts stieg nach der Veröffentlichung der Zahlen zunächst um vier Prozent. Am Nachmittag büßte die Aktie aber einen Teil der Gewinne wieder ein. Vermutlich haben erst da manche realisiert, dass auch bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank die Risikovorsorge deutlich gewachsen, genauer gesagt: auf 464 Millionen Euro verdreifacht worden ist. Beim einstigen Beinahe-Fusionspartner der Deutschen Bank begründet das Konzernchef Manfred Knof ebenfalls mit den „wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine“.