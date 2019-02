Zahlen für 2018 : Die Schattenseite der Deutschen Bank

Die beiden Zwillingstürme der Deutschen Bank im Bankenviertel in Frankfurt . ⇥ Foto: ap.

Frankfurt Das Unternehmen verdient erstmals seit 2014 wieder Geld. Aber im vierten Quartal ist schon wieder ein Millionenverlust entstanden.

Wenn man nach mehreren Jahren mit Milliardenverlusten einen dreistelligen Millionengewinn schafft, könnte man theoretisch zufrieden sein. Insofern ist der Optimismus, den Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Freitag bei der Präsentation der Zahlen für 2018 auszustrahlen versuchte, verständlich. Aber: Die 340 Millionen Euro, die die größte deutsche Bank im vergangenen Jahr verdient hat, sind bei Weitem nicht das, was der Konzern braucht, um seine Ziele für die nähere Zukunft zu erreichen. Und: Die Bank hatte nach neun Monaten eine Dreiviertelmilliarde Euro Gewinn gemacht. Die letzten drei Monate des Jahres haben ein Minus von etwa 409 Millionen Euro gebracht. Der Erfolg für das Gesamtjahr 2018 hat also durchaus seine Schattenseiten.

Ein triftiger Grund für das schlechte viertel Quartal des vergangenen Jahres ist natürlich die Schwäche an den Aktienmärkten. Im Handelsgeschäft vor allem mit Anleihen und Währungen hat das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr rund 25 Prozent eingebüßt. Und genau da fängt das Problem der Deutschen Bank an: Sie muss in den nächsten Jahren nicht nur ihre Kosten weiter senken (für das laufende Jahr ist eine Verringerung um eine Milliarde auf knapp 22 Milliarden Euro geplant), sondern auch höhere Erträge einfahren. Das geht aber vermutlich im Privatkundengeschäft so wenig wie in der Vermögensverwaltung. Die Folge: Das Investmentbanking ist – mal wieder – der Hoffnungsträger der Deutschen Bank. Motto: Mehr Risiko, aber auch mehr Renditechancen.

Info Die Kennzahlen der Deutschen Bank Erträge 25,3 Mrd. Euro Vorsteuergewinn 1,33 Mrd. Euro Nachsteuergewinn 341 Mio. Euro Quartalsergebnisse 2018 1. Quartal: 120 Mio. Euro 2. Quartal: 401 Mio. Euro 3. Quartal 229 Mio. Euro 4. Quartal: minus 409 Mio. Euro

Info

„Wir glauben an unseren Plan. Dafür müssen wir hart arbeiten“, hat Sewing am Freitag gesagt.Für 2019 haben die Verantwortlichen im blau-weißen Bankenturm jedenfalls eine Eigenkapitalrendite von vier Prozent als Ziel ausgegeben. Das heißt bei 63 Milliarden Euro Eigenkapital: Die Bank müsste etwa 2,5 Milliarden Euro verdienen, ihr Ergebnis aus dem Vorjahr also verachtfachen. Unter den derzeitigen Gegebenheiten mit mehreren geopolitischen Krisen wie dem Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA und China ist das ein extrem schwieriges Unterfangen. Sewing weiß das auch. Deshalb hat er am Freitag die feine Einschränkung gemacht: „Wenn wir wieder in das extrem unfreundliche Marktklima des vierten Quartals zurückfallen sollten, würde das unsere Planung sicher herausfordern.“

Die Perspektive hat vermutlich auch die Börsianer am Freitag wieder ein bisschen skeptischer werden lassen. Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist um dreieinhalb Prozent gefallen, der Börsenwert des deutschen Branchenführers mithin auf kaum noch mehr als 16 Milliarden Euro geschrumpft. Es gibt amerikanische Banken, die sind 15 mal so viel wert wie das einstige Aushängeschild des deutschen Geldgewerbes, machen 20 mal mehr Gewinn.