Schlechte Quartalszahlen : Deutsche Bank macht fast eine Milliarde Verlust

Frankfurt Die tiefroten Zahlen schockieren die Börse. Die Aktie stürzt um knapp acht Prozent ab.

Man kann bei der Deutschen Bank ziemlich genau voraussagen, wann der Aktienkurs abstürzt. Das passiert beispielsweise mit großer Regelmäßigkeit, wenn die Bank ihre Quartalszahlen bekanntgibt. Da kann sie im Vorfeld einer solchen Präsentation schon vorgewarnt und noch so viel darauf hingewiesen haben, dass sie im Umbau ist und noch schwere Zeiten auf alle zukommen – wenn der Tag X mit den neuerlichen Hiobsbotschaften kommt, laufen die Aktionäre wieder in Scharen davon. Am Dienstag war die Aktie bei einem Minus von nahezu acht Prozent mit gewaltigem Abstand der größte Verlierer im Deutschen Aktien-Index (Dax).

Der Verlust von mehr als 940 Millionen Euro im dritten Quartal des laufenden Jahres (nach einem Gewinn von rund 100 Millionen Euro im Vorjahr) hat den nächsten Exodus bei den Anteilseignern ausgelöst, der neuerliche Absturz am Aktienmarkt den Börsenwert der Bank auf weniger als 15 Milliarden Euro gedrückt. Vorstandschef Christian Sewing verwies zwar auf Fortschritte bei der Kostenreduzierung, beim Risikoabbau sowie auf die Gewinne in den Kernbereichen, doch diese Hinweise des Unternehmens verhallten nahezu ungehört.

„Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau“, betonte Vorstandschef Christian Sewing am Mittwoch. Und in seinen vier Kerngeschäftsbereichen habe das Institut Gewinne erzielt. Aber das ist alles noch längst nicht genug. Das Motto bei der Deutschen Bank heißt daher: durchhalten. Durchhalten, bis der Sparkurs sich bezahlt gemacht hat (der Umbau soll etwa 7,5 Milliarden Euro kosten); durchhalten, bis das Zinstief ausgestanden ist, das die gesamte Branche womöglich noch auf Jahre hinaus belasten wird; durchhalten, bis die neue Strategie der Bank mit dem Schwerpunkt auf die Unternehmensbank (sie kümmert sich sowohl um den Mittelstand als auch um die Großkonzerne) auch den Analysten wirklich einleuchtet. Denen scheint der Glaube an einen raschen Erfolg der Umstrukturierung gegenwärtig zu fehlen. "Man muss sehr genau hinschauen, um etwas Positives in den Zahlen zu finden", sagte Chefanalyst Octavio Marenzi vom Brokerhaus Opimas.