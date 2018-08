Deutsche Bahn will Ticket-Preise 2018 „moderat“ erhöhen

Reisende an einem Fahrkartenautomaten in Hamburg (Archivfoto). Foto: dpa/Bodo Marks

Berlin Bahnreisende müssen auch in diesem Jahr mit höheren Preisen für Tickets rechnen. Diese sollen aber moderat ausfallen, sagt Konzernchef Lutz in einem Interview.

Auch in diesem Jahr will die Deutsche Bahn wieder die Ticketpreise erhöhen. Der geplante Anstieg solle jedoch nicht zu stark ausfallen, sagte Konzernchef Richard Lutz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Wir waren in den vergangenen Jahren schon vernünftig unterwegs und werden auch in diesem Jahr moderat vorgehen.“

Lutz erklärte außerdem, die Bahn wolle sich mit ihrem Glasfasernetz am Ausbau des schnellen Internets in Deutschland beteiligen. „Wir haben an unseren 33.000 Kilometern Streckennetz bisher 18.500 Kilometer mit Glasfaser ausgerüstet. Diese Glasfasern sind nicht vollständig von der Bahn ausgelastet. Wir als Bahn könnten also unser Glasfasernetz vermarkten und so Teil der Lösung werden.“