Deutsche Bahn will Essen im ICE verfeinern

Gastronomisches Angebot : Deutsche Bahn will Essen im ICE und IC verfeinern

Ein Lagermitarbeiter sortiert im Bordrestaurant eines ICEs Getränke ein. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Deutsche Bahn überarbeitet ihr Speise-Angebot im ICE und IC. Kunden sollen seltener enttäuscht werden, wenn sie in den Fernverkehrszügen etwas essen. Billiger wird es wohl auch.

Die Deutsche Bahn wird im Dezember das gastronomische Angebot in ihren Fernzügen ändern. Die Speisekarte in ICE und IC werde „etwas kleiner“ als bisher, dafür könnten mehr von den beliebtesten Gerichten mitgenommen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So müssten Gäste seltener enttäuscht werden, wenn ihr Wunschgericht nicht mehr vorrätig sei. Die Bahn erwarte dadurch eine höhere Zufriedenheit ihrer Gäste, erläuterte der Marketingchef der Bahn-Fernverkehrssparte, Michael Peterson.

Nach seinen Angaben senkt die Bahn auch die Preisniveau - wie stark, ließ Peterson jedoch offen. Zusätzlich will die Bahn in den Bordrestaurants und Bistros für einige Wochen mit Sonderangeboten locken und zum Beispiel den Kaffee in dieser Zeit für 2,50 statt 3,00 Euro anbieten. Auf der Speisekarte sollen noch häufiger Klassiker wie Currywurst oder Chili con Carne zu finden sein, jedoch in einer verfeinerten Variante - die Wurst etwa mit Tortilla-Streuseln, das Chili mit einem Klecks Schmand.

Bei einer Veranstaltung in Berlin will die Bahn am Freitag eine Reihe weiterer Neuerungen in ihrem Angebot in Zügen und an Bahnhöfen vorstellen.

(wer/dpa)