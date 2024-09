Funkverkehr ausgefallen Schwere Störung des Zugverkehrs in der Mitte Deutschlands

Auch der Hessische Rundfunk berichtete unter Berufung auf eine Bahn-Sprecherin, Ursache der Störung im Großraum Frankfurt am Main sei ein Ausfall des GSM-R-Funksystems der Bahn. Wenn dieses System nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden. Frankfurt am Main ist ein zentraler Knotenpunkte in Deutschland im Nah- und Fernverkehr. Über die Ursache der Störung war zunächst nichts bekannt.