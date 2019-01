Unfälle mit Toten und Verletzten: Deutsche Bahn rüstet nach Unglücken bundesweit 600 alte Stellwerke nach

Aichach Unfälle mit Toten und Verletzten, weil Fahrdienstleiter Züge auf besetzte Gleise fahren ließen, hat es in den vergangenen Jahren wiederholt gegeben. Künftig will die Bahn solche Unglücke mit neuer Technik verhindern.

Nach mehreren schweren Bahnunglücken mit Toten und Verletzten will die Deutsche Bahn (DB) in den kommenden fünf Jahren rund 600 ältere Stellwerke mit zusätzlicher Sicherheitstechnik ausstatten. In einem ersten Schritt sollen in diesem Jahr bundesweit bis zu 50 Stellwerke modernisiert werden, sagte eine DB-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Neben Aichach sollen in diesem Jahr beispielsweise auch die Stellwerke in Stadtallendorf in Mittelhessen, in Salem am Bodensee, in Niebüll (Schleswig-Holstein) und Berlin-Lichtenberg nachgerüstet werden. Zunächst will die DB die Technik in Nordrhein-Westfalen in Kerken-Nieukerk an der Strecke Köln-Kleve und im oberbayerischen Utting an der Strecke Mehring-Weilheim testen. Diese zwei Pilotanlagen würden derzeit umgerüstet und gingen in Kürze in Betrieb, sagte die Sprecherin.