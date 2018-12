Viele Probleme: Deutsche Bahn rechnet 2019 mit Gewinnrückgang

S-Bahn Züge stehen in der ET-Werkstatt der Deutschen Bahn in Frankfurt. Foto: dpa/Silas Stein

Berlin Angesichts verspäteter Züge, fehlender Fahrzeuge und eines Investitionsstaus im Netz rechnet die Deutsche Bahn 2019 mit weiter sinkendem Gewinn. Auch DB Cargo wartet weiter auf Gewinne.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im nächsten Jahr 1,9 Milliarden Euro betragen, geht aus Konzernunterlagen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. In der bisherigen Mittelfrist-Planung war noch 2,7 Milliarden Euro vorgesehen. In diesem Jahr will das Unternehmen seine wiederholt gesenkte Prognose von 2,1 Milliarden Euro auch dank eines Ausgabenstopps noch erreichen. Der Umsatz des Staatskonzerns soll dagegen 2019 leicht auf 45,4 Milliarden Euro steigen. Aber auch dies liegt unter der bisherigen Planung.