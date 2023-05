Arbeitsniederlegung bei der EVG Der neue Bahnstreik wirkt überzogen

Erstens geht es an der Realität vorbei, wenn die Gewerkschaft immer wieder erklärt, sie wolle vorrangig die Unternehmen und eigentlich nicht die Bürger treffen. Gerade am Montagmorgen und späten Sonntag sind viele Fernpendler in den ICEs unterwegs, da sie am Wochenende ihre Familien besuchen und dann am Montagvormittag im Büro oder einer Werkshalle anfangen. Und es ist schwer abzustreiten, dass Streiks bei S-Bahnen massiv Menschen treffen, die den ÖPNV zwangsweise nutzen müssen – also Schüler, Studenten oder auch viele weniger gut verdienenden Arbeitnehmer.