Bahnverkehr in Deutschland zuverlässiger machen Deutsche Bahn feiert Start der neuen Gesellschaft InfraGo

Mit einem Festakt hat die Deutsche Bahn am Montag den Start der neuen Infrastrukturgesellschaft InfraGo gefeiert. Das neue Unternehmen soll umfassende Sanierungs- und Modernisierungsprogramme für Schienennetze und Bahnhöfe auf den Weg bringen und den Bahnverkehr in Deutschland zuverlässiger machen. „Die Schieneninfrastruktur ist zu alt, zu störanfällig und an vielen Stellen jenseits der Belastungsgrenze“, sagte Bahnchef Richard Lutz bei der Feier in Berlin.