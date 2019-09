Berlin Die Deutsche Bahn will ihre Ökobilanz angesichts der Klimaschutzdebatte offensiver zur Schau stellen und verpasst der ICE-Flotte dafür einen neuen Anstrich. Den Passagieren dürfte die Farbe herzlich egal sein - im Gegensatz zur Pünktlichkeit der Züge.

An den rund 280 ICE-Zügen soll der rote Streifen an den Wagen an der Spitze und am Ende des Zuges durch ein grünes Farbband ersetzt werden, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Kritik kam vom Fahrgastverband Pro Schiene - die Bahn brauche keinen neuen Anstrich, sondern "Qualität und Zuverlässigkeit".