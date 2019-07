Pünktlichkeit nicht verbessert : Deutsche Bahn hofft trotz großer Probleme auf Rekordzahl bei Fahrgästen

Die Hauptzentrale der Deutschen Bahn in Berlin. Foto: dpa/Lisa Ducret

Berlin Gute und schlechte Nachrichten für die Deutsche Bahn. Zwar stieg die Zahl der Kunden im ersten Halbjahr 2019, dafür sorgt ein Investitionsstau für Probleme und unpünktliche Züge.

Die Fahrgastzahlen in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn sind im ersten Halbjahr erneut gestiegen. 71,8 Millionen Reisende fuhren mit den ICE- und IC-Zügen und damit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (70,9 Millionen), wie der staatseigene Konzern am Donnerstag in einer Halbjahresbilanz mitteilte. Die Bahn rechnet damit, dass es bis zum Jahresende voraussichtlich erstmals mehr als 150 Millionen Fahrgäste sein werden.