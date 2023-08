Zahlen für 2023 angepasst Bahn wird neuen Fahrgastrekord wohl knapp verpassen

Ende März war die Deutsche Bahn für 2023 noch von einem neuen Fahrgastrekord im Fernverkehr ausgegangen: 155 Millionen Passagiere sollten in den ICE- und IC-Zügen bis Jahresende transportiert werden. Diese Zahl hatte die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen erfahren. Auch Bahn-Chef Richard Lutz sprach zu der Zeit von „deutlich mehr als 150 Millionen Reisenden“, die es in diesem Jahr werden könnten und stellte in dem Zuge einen neuen Rekord in Aussicht.