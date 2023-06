Billig-Angebote von der Deutschen Bahn Das steckt hinter den ICE-Tickets für 9,90 Euro

Der Staatskonzern versucht mit der Rabattaktion offensichtlich auch Reisende in die Fernzüge zu locken, die sich sonst mit dem Deutschlandticket für 49 Euro auf die Reise nur mit Nahverkehrszügen machen würden. Insgesamt stehen während des Aktionszeitraums mehr als 1 Million Tickets zur Verfügung. „Damit will man wohl freie Kapazitäten verkaufen“, sagt Lothar Ebbers, Sprecher vom Fahrgästeverband Pro Bahn NRW. In 2022 hatte die Bahn 132 Millionen Passagiere im Fernverkehr, im Jahr 2019 waren es rund 150 Millionen - es sind also massenhaft Plätze ungenutzt.