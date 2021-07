Erste Zwischenbilanz der Flutkatastrophe : Bahn will Großteil der Schäden in NRW bis Jahresende beheben

Treibgut auf Bahngleisen in Kall in der Nordeifel. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Nach dem Milliardenschaden durch die Hochwasser-Katastrophe will die Bahn möglichst schnell wieder einen Normalzustand im Verrkehrsbetrieb herstellen. Beim Neubau braucht es teils neue Konzepte und vor allem beschleunigte Genehmigungsverfahren. Ein Überblick.

Die Deutsche Bahn will bis zum Jahresende den größten Teil der durch die Flutkatastrophe beschädigten Infrastruktur in NRW und Rheinland-Pfalz wieder in Stand setzen. „Bis dahin wollen wir 80 Prozent wieder auf Vordermann bringen“, sagte Bahn-Vorstand Volker Hentschel in einer Telefonkonferenz. In dieser Dimension sei die Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört worden. „Wir stehen vor einem gewaltigen Kraftakt“, so Hentschel. Einige Strecken seien überschwemmt oder komplett verschwunden. Das gilt vor allem für Rheinland-Pfalz. „Dies alles wieder herzurichten, wird Monate, wenn nicht Jahre dauern“, schätzt der Bahn-Manager. Dass die Ticketpreise wegen der Reparaturarbeiten steigen könnten, erwartet Hentschel nicht.

Die größten Schäden sind an 50 Brücken in der Region entstanden. Außerdem seien 180 Bahnübergänge, knapp 40 Stellwerke, mehr als 1000 Oberleitungs- und Signalmasten, Energieanlagen sowie Aufzüge und Beleuchtungsanlagen in den Bahnhöfen betroffen, sagte Hentschel. Zu den Strecken und Einrichtungen, die am stärksten vom Hochwasser betroffen sind, gehören in Nordrhein-Westfalen die S-Bahn-Strecke zwiscchen Essen und Wuppertal (S9) und der Bahnhof in Hagen. Einen Versicherungsschutz gebe es für den größten Teil der Schäden wohl nicht.

Auch der Güterverkehr ist derzeit stark beeinträchtigt. Zwar ist die wichtige Schiene von Köln über Aachen nach Belgien wieder in Betrieb, doch an anderen Stellen läuft es noch längst nicht reibungslos. Auch in Sachsen, wo das Elbtal eine der meistgenutzten Strecken für den Gütertransport ist, wird es nach Angaben der Bahn noch drei bis vier Wochen dauern, bis Kapazitäten wiederhergestellt sind. Dort hatte das Hochwasser erst einige Tage später großen Schaden angerichtet.