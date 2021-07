Erste Zwischenbilanz der Flutkatastrophe : Bahn will Großteil der Schäden in NRW bis Jahresende beheben

Treibgut auf Bahngleisen in Kall in der Nordeifel. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Nach dem Milliardenschaden durch die Hochwasser-Katastrophe will die Bahn möglichst schnell wieder so etwas wie einen Normalzustand herstellen. Beim Neubau braucht es teils neue Konzepte und vor allem beschleunigte Genehmigungsverfahren. Ein Überblick.

Die Deutsche Bahn will bis zum Jahresende den größten Teil der durch die Flutkatastrophe beschädigten Infrastruktur in NRW und Rheinland-Pfalz wieder in Stand setzen. „Bis dahin wollen wir 80 Prozent wieder auf Vordermann bringen“, sagte Bahn-Vorstand Volker Hentschel in einer Telefonkonferenz. In dieser Dimension sei die Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört worden. „Wir stehen vor einem gewaltigen Kraftakt“, so Hentschel. Einige Strecken seien überschwemmt oder komplett verschwunden. Das gilt vor allem für Rheinland-Pfalz. „Dies alles wieder herzurichten, wird Monate, wenn nicht Jahre dauern“, schätzt der Bahn-Manager. Er sprach von einer „historischen Katastrophe“. Hentschel dankte den rund 2000 Mitarbeitern, die „rund um die Uhr“ daran gearbeitet hätten, Schäden aufzunehmen und treilweise schon zu beseitigen. „Das ist auch emotional keine einfache Aufgabe; manche sind ja auch persönlich von der Katastrophe betroffen“, so Hentschel.

Die größten Schäden sind an 50 Brücken in der Region entstanden. Außerdem seien 180 Bahnübergänge, knapp 40 Stellwerke, mehr als 1000 Oberleitungs- und Signalmasten, Energieanlagen sowie Aufzüge und Beleuchtungsanlagen in den Bahnhöfen betroffen, sagte Hentschel. Es seien Hänge und Dämme weggerutscht, Gleise unter- und überspült worden. Dadurch hat es massive Zerstörungen gegeben. Einen Versicherungsschutz gebe es für den größten Teil der Schäden wohl nicht, so Hentschel.

.Zu den Strecken und Einrichtungen, die am stärksten vom Hochwasser betroffen sind, gehören in Nordrhein-Westfalen der Bahnhof in Hagen und die S-Bahn-Strecke zwiscchen Essen und Wuppertal (S9), die von der Firma Abellio betrieben wird. Abellio hat für die Strecke einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der erst einmal bis zum 8. August läuft. In den nächsten beiden Wochen könne man womöglich klarer sehen, was Beginn und Dauer der Reparaturarbeiten angehe, erklärte das Unternehmen auf Anfrage. Ein Deutsche-Bahn-Sprecher sagte unserer Redaktion, der Wasserstand sei gesunken, und die Bahnanlagen seien wieder frei von Wasser. Aber: „Durch die Überflutung ist das Schotterbett mit Schlamm durchsetzt und muss mit Großmaschinen gereinigt werden und zwar im gesamten Abschnitt Essen-Überruhr – Langenberg“, so der Sprecher. An vielen Stellen sei das Schotterbett unter den Gleisen fortgespült worden. Die Gleise seien notdürftig unterfüttert, damit sie mit Bagger befahren werden könnten. An diesen Stellen müssten der Untergrund neu aufgebaut und die Entwässerung erneuert werden. Außerdem seien Schalthäuser fast aller Bahnübergangsanlagen zerstört worden. Auch sie müssten erneuert werden. Velässliche Aussagen zur Dauer der Sperrung könne man leider noch nicht treffen. Man müsse von Monaten ausgehen.

Auch der Güterverkehr ist derzeit stark beeinträchtigt. Zwar ist die wichtige Schiene von Köln über Aachen nach Belgien wieder in Betrieb, doch an anderen Stellen läuft es noch längst nicht reibungslos. Auch in Sachsen, wo das Elbtal eine der meistgenutzten Strecken für den Gütertransport ist, wird es nach Angaben der Bahn noch drei bis vier Wochen dauern, bis Kapazitäten wiederhergestellt sind. Dort hatte das Hochwasser erst einige Tage später großen Schaden angerichtet.

Was die Finanzierung der Reparaturarbeiten angeht, ist die Bahn derzeit in Gesprächen mit Bund, Ländern und Kommunen. Mitunter müssten beim Wiederaufbau neue Verkehrskonzepte und Bauideen entwickelt werden. An Brücken könne man beispielsweise durch größere Spannweiten verhindern, dass Treibgut sich hier ansammle. Auch vereinfachte Genehmigungsverfahren könnten den Neubau der betroffenen Strecken deutlich beschleunigen, wie Hentschel sagte.