Tarifkonflikt bei der Bahn: Lokführer-Streik endet vorzeitig am Montag um 2 Uhr

Das erfuhren die Agenturen AFP und dpa am Samstag aus informierten Kreisen. Damit dürften sich Fahrgäste am Montag wieder auf einen weitgehend normalen Betrieb einstellen können. Im Güterverkehr endet der Streik am Sonntagabend um 18 Uhr. Über das vorzeitige Streik-Ende berichten am Samstag auch mehrere Medien.