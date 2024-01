Neues Angebot des Bahn-Vorstandes Nun muss sich endlich auch die GDL bewegen

Falls GDL-Chef Claus Weselsky nun doch schnell zum erneuten Arbeitskampf blasen würde, anstatt neue Gespräche zu führen, würde dies zeigen, dass ihm die egoistischen Interessen seiner Organisation wichtiger sind als das Wohl der Lokführer und der Millionen Fahrgäste. So will er anscheinend durchsetzen, auch für Fahrdienstleister einen Tarifvertrag abzuschließen, was mit den Lokführern direkt gar nichts zu tun hat. Und ganz so schlecht ist das finanzielle Basisangebot einer Lohnerhöhung von knapp zehn Prozent mehr Geld mit Laufzeit von 32 Monaten nicht – zuzüglich 2850 Euro an Inflationsprämie. Und bei denen, die dann keine Arbeitszeitverkürzung wollen, kämen eben 2,7 Prozent zusätzlich drauf, also als Summe rund 13 Prozent.