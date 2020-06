Mehrwertsteuer-Senkung : Fernreisen mit der Bahn werden ab 1. Juli billiger

Berlin Für Kunden der Deutschen Bahn ist eine Preissenkung in Sicht. Ab dem 1. Juli werden Fahrkarten im Fernverkehr 1,9 Prozent billiger angeboten. Das ist der Senkung des Mehrwertsteuersatzes geschuldet.

Im Nahverkehr entscheidet die Bahn in den meisten Fällen nicht selbst, aber auch hier sollen die Fahrgäste profitieren. „Die Mehrwertsteuer-Absenkung wollen wir „1:1“ an unsere Kunden weitergeben“, heißt es in einem Brief des Vorstands an den Aufsichtsrat, der der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegt.