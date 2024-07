Gute Neuigkeiten von der Bahn Zugausfälle? Egal, Hauptsache nicht schwitzen

Während der Fußball-EM zeigte sich die Bahn - gelinde gesagt - nicht gerade von ihrer besten Seite. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) meldete sich daher jetzt auch zu Wort. Was den Fans teilweise widerfahren sei, entspreche nicht den Ansprüchen Deutschlands. Die Bahn habe sich „übernommen“, so der oberste Vertreter des Eigentümers Bund. Dabei kann die Bahn besser sein als ihr Ruf – bei den Bordbistros und den Klimaanalagen gibt es nämlich so gut wie keine Pannen.