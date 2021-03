Corona-Krise : Deutsche Bahn fährt 5,7 Milliarden Euro Verlust ein

Das Logo der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Berlin (Archivfoto). Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2020 in der Corona-Krise einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Noch ein Jahr zuvor hatte der bundeseigene Konzern einen Gewinn in Höhe von 680 Millionen Euro gemacht.

Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht hervor, den die Bahn am Donnerstag vorstellte. „Im laufenden Jahr wird sich das Geschäft nach Einschätzung des Konzerns wieder verbessern, dennoch sind erneut beträchtliche Verluste zu erwarten“, teilte die Bahn mit.

„Ich bin ganz sicher: Die Menschen werden in unsere Züge zurückkehren und auch ihre Güter mehr denn je umweltfreundlich auf der Schiene befördern“, hieß es von Konzernchef Richard Lutz.

Gleichwohl halten Bahn und Bund an den vor der Krise angekündigten Investitionen fest. Bis 2030 soll sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Allein in diesem Jahr sollen deshalb 12,7 Milliarden Euro in die Modernisierung des bestehenden Schienennetzes fließen. Auch die Einstellungsoffensive geht weiter.