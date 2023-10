„Ende der Lebensdauer“ Bahn schafft alle Bistrowagen in IC-Zügen ab

Restaurantwaggons gibt es in den IC-Zügen der Deutschen Bahn schon seit rund zehn Jahren nicht mehr. Einige der älteren IC 1 verfügten noch über die nun ausgemusterten Bordbistros. Ein gastronomisches Angebot solle es in den Zügen aber weiterhin geben, betonte die Bahn: über einen Abteilverkauf und einen Service am Platz.