Deutsche Bankaktien auf Talfahrt Der SVB-Bank-Kollaps und die Folgen

Ist das bei der SVB so passiert? Genauso. Die Kunden der Bank kommen vor allem aus der Tech- und Start-up-Szene und haben in der Hochzeit der Branche viel Geld verdient. Dies legten sie bei der SVB, die damit aber deutlich mehr Geld an Einlagen hatte, als sie an Krediten vergeben konnte. Folge: Sie musste das übrige Geld investieren, und das tat sie in langlaufende US-Anleihen. Die Zinssteigerungen in den Vereinigten Staaten haben dann aber den Tech-Boom zum Erliegen gebracht, die Kunden zogen massenweise Geld ab, und die SVB musste aus Liquiditätsgründen Anleihen verkaufen – mit den oben beschriebenen Konsequenzen.