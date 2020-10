Nach dem Wirecard-Skandal : Die Reform des Dax ist bitter nötig

Meinung Frankfurt Ein insolventer deutscher Konzern darf nicht im Dax verbleiben. Deshalb sind die geplanten Verschärfungen der Regeln im wichtigsten deutschen Börsensegment richtig. Die Verantwortlichen müssen aber aufpassen, dass auch neue Unternehmen nach wie vor den Sprung nach oben schaffen.

Aus dem Skandal um den digitalen Finanzdienstleister Wirecard hat die Börse endlich die richtigen Konsequenzen gezogen. Dass ein Konzern, der nicht rechtzeitig Quartalsberichte vorlegt und Insolvenz anmeldet, im Top-Segment Dax verbleiben konnte, war ein Armutszeugnis für den deutschen Aktienmarkt. Anleger dürften das Vertrauen in diesen Index verlieren. Er wäre nicht länger das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Jetzt will die Börse also eine Reform vorlegen. Und was bisher nach außen gedrungen ist, liest sich nicht schlecht. Der Dax wird breiter aufgestellt, statt 30 Top-Unternehmen werden es künftig 40 sein. Damit wird die gesamte deutsche Wirtschaft besser abgebildet .