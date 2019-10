Energiekonzern in Auflösung : Der letzte Chefwechsel bei Innogy

Mit dem Verkauf an Eon sind die Tage von Innogy gezählt: Leonhard Birnbaum und Bernhard Günther führen nun das Essener Unternehmen. Hildegard Müller und Uwe Tigges gehen.

Zugleich berief das Gremium einen neuen dreiköpfigen Vorstand: Neuer Chef der früheren RWE-Tochter, die nun mit 90 Prozent zu Eon gehört, wird Leonhard Birnbaum. Der Eon-Manager leitet das Integrationsprojekt, seit Eon und RWE im Frühjahr 2018 die Innogy-Zerschlagung vereinbart hatten. Eon übernimmt das Netz- und Vertriebsgeschäft und reicht den Ökostrom an RWE weiter. Birnbaum (52) hatte Chemie studiert, war Berater bei McKinsey in Düsseldorf und ist seit 2013 Eon-Vorstand. Das soll er auch bleiben und parallel den Hut bei Innogy so lange aufhaben, bis die Gesellschaft ganz verschwunden ist. Eon hat angekündigt, die verbleibenden Aktionäre per Squeeze-Out herauszudrängen.