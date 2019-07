Düsseldorfer Airportchef Thomas Schnalke : „An verkehrsreichen Tagen mehr Verspätungen“

Düsseldorf Der Leiter des Düsseldorfer Airports warnt vor neuen Engpässen am Himmel. Für die Zukunft hofft er auf Flugtaxis. Das häufig zu langsame Ausladen von Gepäck durch die Airlines ärgert ihn.

Schnalke Ja, wir haben zwar den schwierigen Übergang nach dem Marktaustritt von Air Berlin überwunden. Aber vor allem die personellen Engpässe bei den Flugsicherungen in Europa halten an. Deshalb können oft nicht so viele Flugzeuge wie notwendig gleichzeitig in der Luft sein. Gerade an verkehrsstarken Tagen könnte es also wieder mehr Verspätungen geben. Bedenken Sie: Die Passagierzahl an deutschen Airports stieg in den ersten fünf Monaten um vier Prozent. In Düsseldorf erwarten wir in den Sommerferien mit 3,9 Millionen Reisenden 3,5 Prozent mehr Fluggäste als im Rekordsommer 2018.