Schienenverkehr : 1,5 Millionen Euro Abfindung für Bahn-Manager

Berlin Nach einem beispiellosen Machtkampf in der Bahnführung trennen sich nun der Konzern und Finanzchef Alexander Doll einvernehmlich.

Doch Doll konnte sich nicht lange über seinen Triumph freuen. Der Bahn-Aufsichtsrat und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fühlten sich von dem Finanzvorstand falsch über den geplanten Verkauf der Bahntochter Arriva informiert. Noch im Oktober habe Doll erklärt, alles verlaufe nach Plan. Dann wurde klar, dass statt der erwarteten vier Milliarden Euro an Verkaufserlösen nur ein Angebot der Investorengruppe Carlyle in Höhe von 2,5 Milliarden Euro vorlag. Zugleich hätten Pensionsverpflichtungen in Höhe von 400 Millionen Euro den Wert der Firmentochter vermindert.

In einem Schreiben an den FDP-Abgeordneten Christian Jung hatte der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU), allerdings noch am 4. November erklärt, dass „aufgrund des aktuell schwierigen Marktumfeldes und der politischen Situation im Vereinigten Königreich sich die Entscheidung über das weitere Verfahren verzögert“. Das steht in einem gewissen Widerspruch zur angeblichen Ahnungslosigkeit seines Ministers Scheuer.