Strauchelnde Fluggesellschaft : DER erwägt Beteiligung an Condor

Düsseldorf Viele Kunden von Thomas Cook bleiben derweil auf ihren Forderungen sitzen.

Während sich der Reiseveranstalter DER Touristic dafür interessiert, bei Condor einzusteigen, wird die Lage für die deutsche Thomas Cook und viele Kunden des insolventen Unternehmens immer schwieriger. Condor und Thomas Cook in Deutschland sind Ableger der am 23. September in Insolvenz gegangenen Thomas-Cook-Gruppe aus London. DER-Touristic-Chef Ingo Burmester sagte, er könne sich vorstellen, einen Teil von Condor zu kaufen. Ziel sei, Condor als „eigenständig, dauerhaft erfolgreiche“ Airline am Markt zu halten. Marktbeobachter interpretieren dies so, dass DER kein Interesse daran hat, dass Eurowings den Ferienflugmarkt zu sehr dominiert.