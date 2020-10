Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorf : Henkel meistert die Krise glimpflich

Henkel-Chef Carsten Knobel Foto: Henkel

Düsseldorf Das Geschäft zieht so klar an, dass der Vorstand wieder eine Prognose wagt. Jobabbau und Kurzarbeit stehen nicht an, sagt Vorstandschef Carsten Knobel unserer Redaktion. Eine Aktionärsvertreterin hofft auf eine weitere Erholung des Kurses.