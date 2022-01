Demo in Berlin : Lieferando-Kuriere fordern 15 Euro Stundenlohn

Demo in Berlin

Demonstranten vor der Firmenzentrale in Kreuzberg. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Lieferando-Beschäftigte aus ganz Deutschland haben am Freitag vor der Firmenzentrale in Berlin-Kreuzberg für einen besseren Stundenlohn, einen Tarifvertrag und ein Ende des firmeninternen Bonus-Systems demonstriert.

Unterstützt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) forderten sie einen Stundenlohn von 15 Euro. Um den aktuellen, viel zu geringen Stundenlohn von 11 Euro zu übertreffen, müssten die Beschäftigten möglichst viele Bestellungen in möglichst kurzer Zeit ausliefern - was in der Praxis nur die wenigsten schafften, kritisierte Christoph Schink, NGG-Referatsleiter für das Gastgewerbe.