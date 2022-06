Dax-Veränderung : Delivery Hero steigt wieder ab

Düsseldorf Für den Berliner Essenszulieferer endet am Montag eine knapp zweijährige Mitgliedschaft im Deutschen Aktienindex. Der Kurs ist binnen zwölf Monaten um mehr als 70 Prozent abgestürzt. Die Strategie erscheint nicht schlüssig.

Es ist nicht der kürzeste Auftritt im Dax gewesen – den hatte 2009 der Versicherer Hannover Rück, der nur sechs Monate Mitgliedschaft in der obersten Liga der deutschen Börse hinbekam. Aber trotzdem ist auch die Geschichte von Delivery Hero im Dax nicht mehr als eine kurze Episode. 22 Monate lang gehörte der Berliner Konzern, der Online-Bestell- und Lieferplattformen für Mahlzeiten und Lebensmittel betreibt und im August 2020 an die Stelle des abgestürzten Finanzdienstleisters Wire­card gerückt war, zur Beletage. Am kommenden Montag ist vorerst Schluss, nach einem Kursabsturz von mehr als 70 Prozent innerhalb eines Jahres. Beiersdorf, das nach gerade mal drei Monaten Abwesenheit zurückkehrt, ersetzt Delivery Hero am kommenden Montag.

Mit dem Aus für das Berliner Unternehmen endet eine Ära, die es nach Einschätzung von Experten nie hätte geben dürfen und die nach der Neuordnung des Dax im vergangenen Jahr auch nicht mehr möglich gewesen wäre. Denn Delivery Hero hat in seiner zwölfjährigen Geschichte noch kein einziges Mal Gewinn gemacht. Im Gegenteil: Der Verlust des Unternehmens für das vergangene Jahr betrug knapp eine Milliarde Euro. Womöglich haben angesichts dieser Zahlen und der Tatsache, dass unter dem Strich auch Gewinne in den kommenden Jahren fraglich sind, den Glauben an eine erfolgreiche Zukunft verloren.

Nur dass man mit Wachstum allein ein Unternehmen eben nicht profitabel machen kann. Delivery Hero hat sich in den vergangenen Jahren in viele Unternehmen eingekauft, dafür 2019 sein Deutschland-Geschäft an den niederländischen Konkurrenten Take-away abgegeben, andererseits in großem Stil in Asien investiert, ohne dort wirklich erfolgreich zu sein, war in Teilen wieder in den deutschen Markt eingestiegen. Dann die erneute Kehrtwende: Im Dezember verkündete Delivery Hero, dass man das Geschäft unter der Marke Foodpanda angesichts der scharfen Konkurrenz durch Lieferando, Wolt, Uber Eats, Flink und Gorillas in Deutschland wieder einstellen werde.