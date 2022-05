Fresenius Medical Care : Zahl weiblicher Dax-Vorstandsvorsitzender verdoppelt - auf zwei

München Die bisherige Chefin des Hausgeräteherstellers BSH, Carla Kriwet, führt vom kommenden Jahr an den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC). Damit wird sie die zweite Vorstandschefin eines Dax-Unternehmens.

Die 51-jährige Carla Kriwet folgt auf Rice Powell, der seit 2013 an der Spitze des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) steht und in diesem Jahr mit 67 Jahren die Altersgrenze erreicht. Kriwet hatte kürzlich überraschend „aus persönlichen Gründen“ ihren Abschied von der Münchner Bosch-Tochter BSH per Ende April angekündigt, nachdem sie für das vergangene Jahr über einen Rekordumsatz von 15,6 Milliarden Euro berichtet hatte. Sie war erst vor zwei Jahren vom Medizintechnik-Konzern Philips zu BSH gekommen. Mit ihrem nächsten Karriereschritt ist Kriwet die zweite Vorstandschefin eines Dax-Unternehmens nach Belen Garijo, die den Pharma- und Chemiekonzern Merck führt.