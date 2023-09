Wem gehören die fünf IT-Giganten? Die digitalen Machthaber

Auf der einen Seite ist da also der Kosmos der meist anonym agierenden Geldverwalter. Auf der anderen Seite liegt in einigen Fällen noch sehr viel Macht bei den ursprünglichen Gründern. Der Amazon-Erfinder Jeff Bezos hält 12,3 Prozent der Anteile an Amazon und ist damit aktuell der drittreichste Mensch der Welt. Die Gründer von Meta Platforms und Alphabet – Mark Zuckerberg, Larry Page und Sergey Brin – halten über eine komplizierte Aktienkonstellation sogar die Stimmrechtsmehrheit an den jeweiligen Konzernen. Mark Zuckerberg vereint dadurch ganze 61,1 Prozent der Stimmrechte an Meta Platforms auf sich, dem Facebook-, Whatsapp- und Instagram-Mutterkonzern. Larry Page und Sergey Brin wiederum kommen zusammen auf 51,3 Prozent der Stimmrechte am Google-Mutterunternehmen Alphabet.