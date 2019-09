Ökostrom : Das Saubermann-Image der Bahn

Die roten Streifen an den ICE-Triebzügen werden durch grüne ersetzt. Das soll das Umweltbewusstsein des Staatskonzerns unterstreichen. Dabei muss der Konzern noch lange auf Kohlestrom setzen.

Die Deutsche Bahn macht auf ökologisch-dynamisch. Erst kündigte der Staatskonzern an, den Einsatz des umstrittenen Herbizids Glyphosat um die Hälfte zurückzufahren, am Dienstag präsentierte Konzernchef Richard Lutz dann gemeinsam mit Verkehrs-Staatssekretär Enak Ferlemann das neue Gewand der ICE: An der Spitze und am Ende des Zuges wird der rote Streifen durch einen grünen ersetzt. Ein zusätzliches grünes Stecker-Symbol zeige, dass alle Fernverkehrszüge mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs sind.