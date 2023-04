Bill Anderson auf der Hauptversammlung Das hat der neue Bayer-Chef vor

Der neue Chef Seit 1. April ist Anderson im Vorstand, ab Juni übernimmt er das Steuer. Der Chemieingenieur machte - dann aber auf Amerikanisch - in Ansätzen deutlich, wohin die Reise geht: „Im Herzen bin ich Wissenschaftler, ich möchte die Organisation ermächtigen, Außerordentliches zu liefen.“ Sorgsam achtete er darauf, nicht die Pharmasparte in den Vordergrund zu rücken. Weil er zuletzt erfolgreicher Chef von Roche Pharma war, gibt es Sorgen, der Neue wolle dem Druck aktivistischer Investoren nachgeben und die durch die Monsanto-Übernahme angeschlagene Agrochemie (CropScience) abspalten. Anderson betonte, Bayer habe drei interessante Sparten und nannte in dieser Reihenfolge: CropScience, Pharmaceuticals, Consumer Health (rezeptfreie Arznei). Er betonte aber auch: „Potenzial allein reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass Bayer sein Versprechen hält, Innovationen zu liefern.“ Was das für Bayers Pharmaforschung in NRW bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Musik für Gen- und Zelltherapie, auf die Bayer zunehmend setzt, spielt in den USA.