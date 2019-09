Industriekonzern : Darum muss Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff gehen

Essen Die Führung des Aufsichtsrats legt dem Manager den Rückzug nahe. Ausschlaggebend war unter anderem ein Streit um eine Sonderdividende.

Manche Aufsichtsräte waren wohl schon länger unzufrieden mit den schlechten Zahlen und den wiederholten Kursschwenks Kerkhoffs. Der Auftritt des Vorstandschefs auf der vergangenen Sitzung des Gremiums soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben: Als die Frage diskutiert wurde, ob es nach einem Verkauf der Aufzugsparte eine Sonderdividende für die Anteilseigner geben könnte, soll Kerkhoff das Ansinnen brüsk abgewiesen haben. Das Geld müsse dringend in der Kasse bleiben – denn das Bild sei noch düsterer als bisher bekannt, soll Kerkhoff sinngemäß gesagt haben, heißt es aus Arbeitnehmerkreisen. Ein Vorstandschef, der gegenüber seinem Aufsichtsrat nicht alle Karten aufdeckt? Ein solches „Auf der Nase Herumtanzen“ habe man sich nicht bieten lassen, heißt es weiter. Zudem soll es unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben haben, wie stark Thyssenkrupp künftig an der Aufzugsparte beteiligt bleiben soll. Kerkhoff habe mit Blick auf die dadurch entgehenden künftigen Gewinne einen Komplettverkauf abgelehnt. Der sei jedoch vor allem vom Investor Cevian betrieben worden. Aufsichtsrats-Chefin Merz musste handeln.

Cevian äußerte sich am Mittwoch zufrieden über die Personalie. „Wir unterstützen die Ernennung von Martina Merz zur Vorstandsvorsitzenden voll und ganz“, sagte Lars Förberg, Gründungspartner von Cevian Capital. „Wir erwarten, dass die neue Führung den von Thyssenkrupp so dringend benötigten Transformationsprozess beschleunigen und die Qualität der Umsetzung maßgeblich verbessern wird.“

Beobachter gehen davon aus, dass die Zerschlagung von Thyssenkrupp näher rückt. Potenzielle Käufer der Aufzugsparte haben inzwischen unverbindliche Angebote abgegeben, die laut Kreisen bei 15 bis 16 Milliarden Euro liegen sollen. Von einem strategischen Investor wie den finnischen Konkurrenten Kone erwarte man aber mehr, heißt es in Konzernkreisen. Die Finanzinvestoren haben sich mittlerweile im Rahmen eines „Beauty Contest“, eines Schönheitswettbewerbs, in Essen vorgestellt. Angesichts der finanziellen Lage von Thyssenkrupp soll es jetzt vor allem um den Preis für die Aufzugsparte gehen. Die Sorge vor Einsprüchen der Kartellbehörden gegen Kone oder einen anderen Aufzughersteller ließen sich mit einer Ausfallgebühr aus der Welt schaffen. Bayer machte vor, wie das geht: Der Chemiekonzern hätte zwei Milliarden Dollar als „Break-up Fee“ an Monsanto zahlen müssen, wenn Kartellbehörden die Übernahme des US-Konzerns am Ende untersagt hätten.